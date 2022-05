Lacarmón buscará la victoria con Puebla en el Azteca: 'Somos capaces de hacer historia'

La Franja tendrá que apostar todo por una victoria en un Estadio Azteca para estar en Semifinales del Clausura 2022, sin embargo, aunque el panorama luce poco alentador, Nicolás Larcamón recordó que el Puebla ya ha conseguido victorias en territorios hostiles y toma la visita a la capital como una oportunidad para hacer historia .

“El desarrollo del partido tuvo las condiciones que nosotros planteábamos. Sabíamos de las condiciones del América, pero Puebla ha ganado en situaciones y campos muy exigentes y sabemos que estamos en condiciones de hacer historia y plantearemos así el partido.”, dijo el timonel sudamericano .

“No será cuestión de porcentajes, creo en mis jugadores y en el equipo. Siento que el equipo hoy que está completo y es capaz de hacer historia una vez más”, añadió.

Aunque el resultado no fue el esperado por Larcamón, el estratega de la Franja hizo énfasis en el trabajo colectivo que realizó su equipo para frenar la jerarquía del América y también , consideró que el Puebla debe mantenerse la misma línea el día sábado.

“Este partido personalmente yo no lo veo lógico, sí finalizamos jugadas, pero este no entra en mis análisis. Fue un partido de control al rival, enfrente teníamos la jerarquía que teníamos y no resulta tan objetivo. En el desarrollo, en la búsqueda de las formas, en la intensidad, siento que el Puebla fue muy competitivo y estuvo en la sintonía que tiene que estar y tener el sábado para hacer historia. Hay que Ser protagonistas, hay diferentes aspectos que uno considera esenciales para hacer un equipo ganador,” mencionó.

