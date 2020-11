Puebla: Juan Reynoso felicitó a apostadores que confiaron en La Franja

Después de haber eliminado a Rayados, Juan Reynoso, técnico del Puebla, reconoció a sus jugadores por haberlo logrado, e incluso felicitó a quienes sí confiaron en su equipo y hasta dinero pudieron ganar en las apuestas.

“Felicitar y agradecer a los muchachos por el compromiso y el esfuerzo porque mostraron cosas positivas. El que le apostó al Puebla se llevó una buena lana, pero nosotros a no confiarnos y competirle a un equipo como es el León.

“Esto es un premio al esfuerzo de los chicos, a mí no me interesa pasarle factura a nadie, el repechaje no nos llegó de casualidad. El techo está alto todavía; el sello de este equipo es competir, ser incómodo y lo demostramos, apretamos hacia donde teníamos que llevar el juego y tuvimos un final feliz”, dijo.

Después de haber vencido al Monterrey, La Franja ya se concentra en el duelo que tendrá ante el León, el mejor equipo del torneo, por lo que el entrenador peruano reconoció el trabajo que Ignacio Ambriz ha hecho al frente de La Fiera.

“Felicitarlo, Nacho es mi amigo, es gente que se merece el presente del León, es un técnico de escuela mexicana. Está cosechando todo el esfuerzo que hizo para capacitarse, es un abanderado de los técnicos mexicanos, le tengo respeto y aprecio, él sabe que nosotros les vamos a competir y que gane el que mejor haga las cosas”, expresó el entrenador del equipo poblano.

