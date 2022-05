Puebla: Miguel Barbosa calificó como 'robo' el triunfo de las Águilas en Cuartos de Final

En Puebla continúan molestos por la eliminación de la Franja a manos del América. Y es que durante el encuentro, la polémica se hizo presente, pues el árbitro, Fernando Guerrero, repitió un penal atajado por el guardameta Antony Silva.

Ante está situación el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que le robaron partido a los dirigidos por Nicolás Larcamón, incluso mencionó que el poder económico de los azulcrenas tuvo impacto en el resultado.

"Nos robaron el partido, le robaron el partido al Puebla en el Azteca. Le marcan un penal dudoso, lo ejecuta el América, nuestro portero lo para y repiten el penal bajo el argumento de que se había movido el portero.

|| El gobernador @MBarbosaMX señaló que le robaron el partido al @ClubPueblaMX, para nosotros es el campeón y felicitó a los aficionados. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/VPfACxCFqL — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 16, 2022

Vuelven a ejecutar el penal, lo meten y perdemos 4-3. Así es la historia, así es la historia, siempre del lado de las fuerzas económicas hasta en el deporte, nos robaron el partido. El Puebla es nuestro campeón felicidades a la Franja", dijo.

El propio Larcamón aseguró en conferencia de prensa que no entendió algunas decisiones arbitrales durante el encuentro, pues consideró que la entrada de Zendejas no debió ser únicamente una amonestación.

"Lo arbitral, qué puedo decir, yo siento que son los reporteros los que deben de hablar, veo la de Zendejas, veo el penalti, me cuesta entender, esto es así, a veces los fallos de los árbitros forman parte del error humano, nos tocó sufrirlo, duele porque la de Zendejas no entiendo cómo es que el VAR llamó tan rápidamente en unas jugadas y otras, como la lesión de Mancuello, no, era una situación muy clara", declaró

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUDIÑO CONFIRMÓ SU SALIDA DE CHIVAS: 'DUELE NO SEGUIR EN EL CLUB QUE ME VIO NACER'