Puebla: Nicolás Larcamón calificó los abucheos recibidos como "ingratitud"

Puebla, de la mano de Nicolás Larcamón se ha convertido en uno de los equipos más sólidos del campeonato; sin embargo los resultados no han acompañado a la ‘Franja’ en los últimos encuentros, pues pese a no conocer la derrota en sus últimos seis enfrentamientos, tampoco saben lo que es cosechar tres puntos; en lo que va del Apertura 2022, los poblanos han ganados dos juegos, empatado en ocho y solamente ha perdido en uno.

Ante esta situación un sector de la afición poblana parece empezar a cansarse de los resultados que está teniendo el equipo que marcha como séptimo de la general. Al término del encuentro entre Puebla y Juárez, que acabó 2-2, se escucharon abucheos para el técnico camotero.

Larcamón calificó los pitidos como ingratitud y falta de memoria. "Me parece que no fue la totalidad del público", detalló. "Pero me parece de una ingratitud de una falta de memoria con un grupo que reencontró a toda una ciudad y un equipo que se brinda y que es protagonista", comentó con cierta molestia.

"A mi me gusta sentirme orgulloso y pertenecer a donde el apoyo va más allá de un mal o un buen resultado, estará en mi determinar si es así como quiero estar y dónde quiero estar", sentenció el técnico, quien dejó abierta la puerta a una posible salida del club.