Puebla: Santiago Ormeño, colocado en la órbita de la Selección de Perú tras goles en Liga MX

Después de su mediático triunfo en la eLigaMX, dándose a conocer en el entorno del futbol mexicano, Santiago Ormeño ha sabido responder ahora en la cancha con importantes anotaciones que han valido puntos para el Puebla de Juan Reynoso.

Sin embargo, las actuaciones del nacido en Ciudad de México han acaparado reflectores desde Sudamérica, Perú en especifico, siendo reconocidas sus actuaciones por periodistas de aquel país, vinculándolo incluso con un posible llamado a la Selección Bicolor.

Gol de Santiago Ormeño, el mexicano-peruano de 26 años, que juega en Puebla y es dirigido por Juan Reynoso. Tiene DNI y es elegible por Ricardo Gareca. ¿Opcion en la selección? Claro que sí. pic.twitter.com/fGYwaaW7Ep — Jampool Cuadros (@tuleenomas) August 9, 2020

Se habla de Lapadula que es ITALIANO y tiene 30 años. ¿Porque Santiago Ormeño (Mexicano - Peruano) no puede ser una buena opción con 26 años en la @SeleccionPeru?

El delantero de @ClubPueblaMX es nieto del gran Walter Ormeño. @ovacionweb pic.twitter.com/9PQ0a1WodQ — Aldair Santa Cruz Padilla (@Aldasantacruz) August 9, 2020

Y es que el delantero de la Franja cuenta con la nacionalidad mexicana como la peruana, pues su abuelo fue el mítico portero y entrenador Walter Ormeño, aquel que jugara para América, Zacatepec, Atlante y Morelia en la década de los 60 y dirigiera al final de su carrera a equipos en México como Atlante, Cruz Azul, Pumas, América, Pachuca, Chivas, Atlético Español, Veracruz, León y Necaxa.

"Tengo la doble nacionalidad, ya que mi padre y abuelo son peruanos. Yo fui a jugar a Perú como peruano, toda mi familia paterna es peruana y tengo los colores muy cerca de mí, aunque yo nací en México", señaló el ofensivo de 26 años en entrevista con De la tribuna hace unas semanas.

"En cuanto a la posibilidad de un llamado a la selección lo evaluaría. Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú por qué no", añadió.

Ormeño, con pasado en las Fuerzas Básicas de América o Pumas, llegó a jugar para el Real Garcilaso de Perú, aunque la travesía no duró mucho pues Juan Reynoso lo trajo consigo a Puebla para el torneo anterior.

