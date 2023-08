'Ruso' Zamogilny quiere dirigir al Puebla: 'Ya estoy harto de verlos perder'

El exfutbolista y analista Damián Zamogilny se declaró dispuesto a dirigir al Puebla, equipo del que es aficionado y por el que siente un gran cariño.

En W Deportes, el 'Ruso' Zamogilny reconoció que no es el candidato más viable para el puesto, pero que si le ofrecen la oportunidad, estaría dispuesto a aceptarla.

"No creo que sea candidato. Ayer me preguntaron que si me hablaban y si me animaba y yo dije que sí, por su puesto. Laboralmente, estoy bien, estoy trabajando en TUDN, estoy en varios proyectos, pero tú sabes que siempre está latente la oportunidad de ir a la cancha, no es mi prioridad, pero si me ofrecen el equipo y se presentan las oportunidades para trabajar con un poquito de tiempo, claro que le entraría, pero la verdad es que no hay nada", dijo.

Zamogilny, quien jugó para el Puebla durante tres temporadas, lamentó el mal paso del equipo en el Apertura 2023, en el que solo ha sumado un punto en seis partidos.

"Me cansé de ver perder a La Franja. Estoy triste porque es un equipo que quiero y la verdad es que, dentro de todo lo que está pasando en el club, veo que hay un plantel que no es top para poder pelear y ser Campeón. Creo que es un plantel que te permite competir de la mejor manera de lo que lo está haciendo, incluso en un partido de la Sub 23 me puse a ver chavos. Yo estoy dispuesto, pero también debe de haber alguien que confíe en ti", señaló.

