Sergio Pérez sobre el Puebla del Clausura 2009: 'Un equipo donde el dinero no era importante'

Sergio Pérez recordó lo que se dijeron en el vestuario luego de que Pumas eliminó al Puebla en las Semifinales del Clausura 2009, con un agónico gol de Darío Verón, el cual significó el 3-3 en el marcador global.

“Cuando voy en la calle me impresiona cómo la gente recuerda ese momento. Se nos fue de las manos hasta el último minuto. La sensación fue que fuimos mejores. Yo creo que nosotros debimos de haber avanzado, pero la suerte nos jugó en contra. Esa era la única puerta que se abrió en los últimos años y tristemente se nos cerró”, declaró.

En el equipo dirigido por el ‘Chelis’ se encontraban jugadores como Jorge Villalpando (divertido), Álvaro González (relajado), Luis Noriega (introvertido), Daniel Osorno (simpático) y Alejandro Acosta (serio).

El ‘Cherokee’ disfrutó cada momento a pesar de todos los problemas económicos y deportivos por los que atravesaba la Franja.

“Ese fue el único equipo en el que yo estuve en donde el dinero no era lo más importante, casi no se hablaba de eso por más que a veces no había pagos o los hacían tarde”, contó.

“Era como un grupo de amigos que se juntan el domingo, te diviertes jugando con ellos y sientes que vale la pena despertarte temprano el fin de semana. No me volvió a pasar. En los otros equipos era un tema más serio, más profesional”, explicó.

Sergio Pérez dijo que el partido entre Puebla y Pumas le cambió la vida, pues perdió la posibilidad de pelear por un campeonato, pero ganó varios amigos, con quienes sigue teniendo contacto después de 12 años.

“Nos seguimos juntando, tenemos un chat, mandamos fotos y hacemos bromas. No es algo común, por lo regular pasan los años y no sabes qué fue de tus compañeros. Lo bueno fue que nos ganaron de último minuto, pero hicimos una amistad para siempre”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: SANTIAGO ORMEÑO FUE DESCARTADO POR PERÚ PARA COPA AMÉRICA