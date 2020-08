Lillini sobre hegemonía de Tigres ante Pumas: 'Vamos a cambiar la estadística'

Pumas visita este sábado a su némesis y será el verdadero reto del técnico Andrés Lillini y sus jugadores. Y es que Tigres, en el Volcán, es el peor verdugo auriazul en los últimos 10 años; sin embargo, al timonel argentino no le intimida enfrentar a un equipo que desde el torneo Apertura 2010 a la fecha le ha marcado 36 goles en Nuevo León, donde les han ganado una sola vez en la década. El técnico de Universidad está completamente seguro que romperán las estadísticas y saldrán del Estadio Universitario con el triunfo.

"Sí, la estadística no es buena, pero también las estadísticas están para cambiarlas y la vamos a cambiar. Contra Tigres es un juego de concentración máxima y de poner a los que mejor están porque se tiene que jugar al 100 por ciento, no creo regresarme triste de Monterrey; nos vamos a venir contentos", aseguró a RÉCORD el entrenador de Pumas, quien ha convencido a sus jugadores del equipo al que representan y lo que son capaces de hacer.

"Les he dicho que tienen que darse cuenta de dónde están, que en este club no se puede perder porque te llega una vez en la vida y no pueden perder la oportunidad porque Pumas es único y no sé si son los mejores o son los peores, pero somos diferentes y un jugador de Primera División lo tiene que saber: a Pumas se le tiene que defender con los dientes apretados todos los días que se juegue".

El técnico universitario conoce perfectamente las fortalezas y debilidades de su equipo, y es tal su confianza, que sabe que pueden vencer a una de las plantillas más caras del futbol mexicano (casi 70 millones de dólares, por 30 de los de la UNAM) y para ello pondrá a sus mejores hombres.

"Los jugadores saben que estoy un poco loco y lo primero que tienen que hacer es conocer nuestras limitaciones, no compararnos con nadie, saber lo que somos y no pensar que si vamos contra uno con alta nómina vamos a hacer otro partido, nosotros tenemos una sola manera de jugar. Les he dicho que pueden sacar todo esto adelante y están convencidos de ello.

"Tenemos que correr más que el rival, tenemos que jugar mejor que el rival y tenemos que estar más concentrados. Saben que puedo sacar a cualquiera que no esté en su nivel por el bien de la institución", indicó.

