Aldrete sobre la afición de Pumas: ‘Tengo la espinita de darles una buena temporada’

El lateral izquierdo reconoció la sorpresa que le causó el apoyo incondicional de los fanáticos y que probó el torneo anterior pese a los malos resultados, y ahora, que enfrentarán al América en la Copa por México, reiteró su compromiso para que el Clausura 2023 tanto él como la gente puedan gozar con buenos resultados.

“Mi motivación es Pumas porque más allá de lo que haya pasado me di cuenta de que hay una afición muy importante, me gustó mucho, nunca le había puesto tanta atención de rival o más bien que no sabes lo que se siente que te estén gritando a ti, entonces hay una sensación muy importante, hasta disfruté jugar a las 12.

“Esa parte de la afición para mí fue un choque importante porque me había tocado en otros equipos, en el último que estuve (Cruz Azul) donde no salía un resultado, ni siquiera varias jornadas, en el mismo partido y no tenías el apoyo que tienes con la afición, me sorprendió muchísimo y al mismo tiempo es algo que te da más vergüenza deportiva el que tú no estés respondiendo y que la gente te esté alentando, y es por eso mi revancha conmigo mismo, no con el club o mis compañeros, conmigo porque si disfruté a la afición con una temporada tan mala, me imagino lo que sería con una temporada buena, es una espinita que tengo”, dijo a RÉCORD.

Finalmente, el defensa mexicano aseguró: “Quiero disfrutar otra vez eso, ya me han tocado muchas cosas, muchos escenarios y esa es la parte que me toca disfrutar, lo tuve muy poco tiempo y no lo pude disfrutar por los resultados, ahora me toca disfrutarlo y para eso hay que sacar resultados”.

"VINE POR ANDRÉS LILLINI"

Adrián Aldrete llegó a Pumas para el torneo pasado gracias a que Andrés Lillini, quien lo formó en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, lo convenció, pero hoy el argentino ya no es técnico de Universidad y es algo que al defensa le causó tristeza.

“Fue complicado porque por él vine, se había hablado desde hace mucho tiempo de que quería trabajar con él y tuve muy poca oportunidad de estar con él trabajando y es cosa de futbol, pero me dio la mala espinita de no haber obtenido un resultado positivo con él, pero tengo una revancha importante que es con Pumas, que al final de cuentas nadie en lo individual nadie es más que una institución y menos una institución como Pumas”, dijo a RÉCORD.

El actual técnico felino es Rafael Puente del Río, quien ya tiene un par de meses trabajando con el equipo, por lo que los jugadores han comenzado a entender sus conceptos, hecho que a decir de Adrián Aldrete, es lo negativo de tener un nuevo entrenador.

“Hay cosas positivas y negativas. Lo negativo es que se tiene que empezar un nuevo proceso por el hecho de que no se hayan hecho bien las cosas, es la única espinita que nos queda, que siempre que hay resultados malos tiene que haber un cambio tajante y lo hubo, y lo positivo es que todo cambio es bueno y venimos con buenas expectativas, y esperemos que conforme vaya pasando el tiempo las vayamos cumpliendo”, explicó el Campeón del Mundo Sub 17 en 2005.

