América vs Pumas: El mensaje de Carlos González por no poder estar en el Clásico

Como ya se había dado a conocer, el paraguayo Carlos González, es una de las bajas de Pumas para encarar el partido de este sábado ante el América y aunque el Club Universidad publicó un comunicado oficial donde no mencionó nombres, el jugador optó por confirmar públicamente que era uno de los afectados por el coronavirus

“Les comparto que desafortunadamente soy uno de los casos positivos a COVID-19. Quiero decirles que me he cuidado todo este tiempo, pero sabemos que a cualquiera le puede pasar”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Además, Charly lamentó el no poder estar presente en el Clásico Capitalino, sin embargo, se dijo convencido de que el conjunto auriazul podrá sacar un buen resultado, además de agradecer las mmuestras de apoyo que ha recibido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: 'ERRORES DE ALFREDO SALDÍVAR PROVOCARON MI SALIDA', ASEGURÓ MARCELLO CAPIROSSI

“Será difícil no estar con mis compañeros en un partido tan importante, pero desde casa estaré apoyándolos y estoy seguro de que se logrará un buen resultado. Gracias por sus muestras de apoyo, aunque presenté síntomas leves afortunadamente no prosperaron y me encuentro bien”, apuntó.