Pumas: 'Errores de Alfredo Saldívar provocaron mi salida', aseguró Marcello Capirossi

El exentrenador de porteros de Pumas, Marcello Capirossi, aseguró que su salida del club se dio por cuestiones extrañas que aún no le quedan del todo claras, sin embargo, consideró que los errores de Alfredo Saldívar influyeron en esta decisión.

"Sin duda alguna (los errores de Alfredo Saldívar provocaron mi salida), dependes de las actuaciones del portero. Empezó bien y después llegó a las desatenciones y excesos de confianza. Mi salida no me quedó clara. Había cosas que eran por desconcentración de Alfredo y no por una mala metodología", declaró en entrevista para W Radio.

Incluso, Capirossi afirmó que antes de su declive, el Pollo había tenido actuaciones que incluso lo pusieron en la mira para ser llamado con la Selección Nacional, planes que se complicaron después del partido ante el América, pues esa era la prueba definitiva para saber si podría defender el arco tricolor o no.

"Me decían que Alfredo estaba para selección y les dije que tenía que pasar el partido con América, ya que pase podremos decir si está para selección o no. Y después me confirmaron que lo tenían contemplado pero que tras el error ante América se vino abajo su llamado", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: GONZÁLEZ Y FREIRE, BAJAS ANTE AMÉRICA POR CORONAVIRUS