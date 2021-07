Andrés Lillini: 'Me falta jugar con gente en Ciudad Universitaria'

En un año Andrés Lillini probó las mieles de lo que es ser entrenador de Primera División y de uno de los llamados equipos grandes del futbol mexicano, pero además en ese periodo logró jugar una Final; sin embargo, todavía tiene un pendiente como técnico de Pumas: jugar con su afición en el Estadio Olímpico Universitario, hecho que la pandemia le ha negado, pero se hará realidad en el Apertura 2021.

"La gente es algo que a mí me tiene en un estado de incógnita porque sería la ilusión que me falta. Jugar con gente en CU, ya como un logro falta tener a la gente ahí y poder verla; cuando iba como director de fuerzas básicas a ver los partidos de la Primera División, siempre decía que no puede ser que la gente de Pumas sea esto y ahora que me ha tocado jugar algunos lados de visita dónde se permitió público.

"Es increíble que donde vayamos la gente de Pumas sea local por la cantidad que llega. Sí me gustaría jugar con la gente porque es lo que me faltaría para decir que la vida me ha dado profesionalmente poder dirigir a Pumas que es un sueño logrado, y del juego con público ya sólo me quedaría salir campeón que es para lo que uno trabaja y que es muy difícil, pero ojalá podamos tener a ese jugador más que es la gente en CU", dijo a RÉCORD.

Para el Torneo Apertura 2021, Pumas abrirá su participación justamente como local en Ciudad Universitaria, recibiendo al Atlas y ante las medidas sanitarias habrá un 25 por ciento de asistencia permitida por las autoridades.

