Andrés Lillini: 'No le contesto a gente de mala fe que vive de lo mediático y de las payasadas'

Andrés Lillini se ha caracterizado por ser un entrenador que se mantiene lejos de las polémicas. Sin embargo, tras el triunfo de Pumas ante Pachuca, el estratega de los aurizules envió un mensaje a los detractores del equipo, donde incluso los denominó 'payasos'.

"Yo no me dedico a contestarle a la gente de mala fe, incentivando hasta a la violencia en Twitter y esas cosas, no le doy crédito ni identidad a cualquiera que quiera difamar, viven de eso", dijo en conferencia de prensa.

"A mí me enseñaron que la educación nada tiene que ver con el futbol y a esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso viven, de lo mediático, de las payasadas, realmente no me sirven para nada", agregó.

Asimismo, Lillini aseguró que las críticas recibidas no le afectan a él ni a sus jugadores, incluso aseguró que les funcionan como motivación. "Aparte no tengo redes sociales, me entero de lo que me cuentan, y es más, lo tomamos a veces como fuerza para contrarrestar momentos difíciles", sentenció.

Pumas accedió al Repechaje tras vencer en la última jornada al Pachuca. Con el triunfo, los universitarios se ubicaron en onceava posición de la tabla general y enfrentarán a Chivas en la reclasificación en el Estadio Akron de Guadalajara.

