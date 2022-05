Pumas: Aficionado con discapacidad visual asistió al encuentro en compañía de su hija

El amor por un escudo no tiene límites y si algo distingue a los aficionados de Pumas es su fidelidad, quienes no tienen límites para seguirlos, incluso superando las barreras que se puedan interponer.

Al encuentro en donde los universitarios se jugaron la vida ante el Pachuca, asistió una familia con un padre que tiene discapacidad visual pero con la mayor intención de estar presente en el triunfo que su equipo consiguió para estar entre los puestos de repechaje, en medio de un ambiente que dijo 'le hace virbar el corazón'.

"Tengo la confianza de que califiquen a repechaje. El ambiente es lo que me mueve. Cuando mi hijo cumplió 15 años me dijo que lo acompañara, el ambiente me gustó, se siente el vibrar en el corazón", manifestó.

¡AMOR POR LOS COLORES! El amor a Pumas se hereda, así lo demuestran padre e hija.

La discapacidad visual no le es un impedimento para asistir a C.U. y esperar el triunfo de los Pumas contra Pachuca para alcanzar el repechaje. @caroluu18 EN VIVO: https://t.co/jHbB3ETAZF pic.twitter.com/A2KhYQ3qPf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 1, 2022

Por su parte, la aficionada del conjunto auriazul dejó saber la importancia de tener a su padre con ella presente en el estadio, principalmente porque en un inicio su hermano era quien la acompañaba a cada partido de los felinos y ahora tocó el turno de su padre.

"Vengo a cada partido y mi papá me acompaña en esta ocasión. Pará mí es un momento especial porque es algo que comparto con él, es mi familia y a mí me encanta tenerlo aquí", declaró.

