Andrés Lillini: 'No podemos comprar apellidos, tenemos que comprar futuro'

Pumas no compra nombres, compra futuro, fue así como Andrés Lillini, técnico felino, explicó cómo es que en su equipo se hacen contrataciones de jugadores, ya que a diferencia de otros clubes, en Universidad la situación económica los lleva a adaptarse y encontrar futbolistas que den resultados.

“No podemos comprar apellidos, tenemos que comprar futuro y tenemos que ver si va a ser bueno para el equipo, si está para la filosofía que uno está tratando de imponer y entonces se hace un análisis y de ahí va también una parte económica que es la que decide conoce otros si se puede no se puede. Entonces todo eso decir ‘una bomba’ (de refuerzos) al final Pumas siempre fue así. Traer un jugador como la afición quisiera es muy complicado para esta institución porque los precios son muy difíciles”, comentó a RÉCORD.

Incluso el entrenador argentino destacó que, a lo largo de su historia, el Club Universidad ha contratado jugadores poco conocidos y muchos de los iconos del equipo se han forjado así.

“Remóntense a la historia de Pumas, los ídolos han venido de equipos que no son de primera división y han dejado en el club una huella imposible de borrar; Pumas es así.

“Queremos poner a Pumas en un lugar que no corresponde, si quieren compararlo con otro equipo porque ese otro equipo me va a dar más cosas, qué lo hagan, la filosofía no es eso y vamos a tratar de estos jugadores que vinieron nos aporten lo que nos tengan que aportar”, señaló.

