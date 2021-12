Andrés Lillini tras caer en Semifinales: 'No fuimos más que Atlas'

Aunque Pumas le ganó al Atlas, este partido no estuvo exento de polémica y una jugada que causó opiniones dividas fue el posible penalti que se cometió contra el delantero Juan Dinenno, quien recibió un codazo en la nariz dentro del área y a pesar de que recibió puntadas para cerrar la herida, no fue motivo de amonestación alguna; sin embargo, Andrés Lillini consideró que en esta ocasión no fueron superiores a los rojinegros.

"Nos pudimos quedar con una jugada (la posible falta), no fuimos más que Atlas. Los partidos se ganan porque sos superior al rival o llevándolo adelante. Todo el equipo tiene una personalidad única que te hace ilusionar y al final no pasamos a la final por una ventaja deportiva", declaró en conferencia.

Universidad se quedó a un paso de llegar a la Final por la posición en la tabla, pero aún con este panorama, Lillini reconoció el esfuerzo que sus dirigidos realizaron y se mostró agradecido porque ‘murieron de pie’ en este torneo.

"Competimos, morimos de pie, lo mejor que me llevo es que el equipo nunca dejó de creer que podíamos hacer las cosas, no se dio. La mejor manera de terminarlo (el torneo) es compitiendo, ganado de visitante. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar, este tipo de partidos los sabemos ganar, estos jugadores tiene una raza especial, única”, manifestó.

Por último, el estratega universitario felicitó al conjunto tapatío por haberse instalado en la Final, pues dijo lo merecían.

"Quiero hacer público mis felicitaciones al club por su pase a la Final porque es merecido. Esto no es de merecimientos, esto es por goles. Muchas veces merecíamos ganar. Atlas quizás tuvo las opciones más goles en este partido, nosotros quizás en el otro, perdimos muchos duelos individuales. El futbol es así, no te perdona, estuvimos a un pasito”, apuntó.

