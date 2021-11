Andrés Lillini tras eliminar a Toluca: 'Es el mejor partido que he tenido con Pumas'

El que ganaran (1-2) ante Toluca es el mejor partido que Andrés Lillini ha tenido al frente del equipo, así lo reconoció el propio entrenador, quien después de haber pasado a los Cuartos de Final, aseguró que quienes han deseado que deje a los felinos, estarán remediando su 'ardor'.

"Estos jugadores lo hicieron posible. Me trajeron hasta acá y les dije que no me dejaran ir de vacaciones. Es el mejor partido que he tenido con Pumas. Conseguimos el primer objetivo que es la Liguilla, ahora vamos partido a partido.

"Mi cabeza se pide desde que agarré al equipo, sé que hay muchos que cuando estás en el piso aprovechan para pegarte y ahora toman algo para el ardor de panza, pero soy técnico de un equipo grande y cuando las cosas no andan, estoy en esa rueda", dijo.

En tanto, el entrenador auriazul está consciente de que enfrentar al América, mejor equipo del torneo, no será sencillo; sin embargo, advirtió que Pumas no será un rival sencillo.

"Vamos a ser un rival difícil de vencer. Vamos a ser competitivos, que no vamos a dar por perdido una pelota y luego seguir con las formas. Tenemos tres días de trabajo y crecer en las formas, en lo ofensivo sería bueno. Contra América no se puede estar desconcentrado porque la calidad de sus futbolistas te define un resultado", expresó.

