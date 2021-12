Bora Milutinovic: ‘Es importantísimo que ex Pumas manejen al club’

Bora Milutinovic (Bajina Bašta, Serbia, 1944) es aún un técnico histórico en México (última vez que el Tri llegó al quinto partido en 1986) y en el mundo (por haber entrenado a cinco países distintos en cinco mundiales diferentes). El entrenador serbio recibió a RÉCORD en Doha (Qatar), donde reside desde hace unos 10 años, al ser asesor personal en materia futbolística del Emir de Qatar. Milutinovic es todo un personaje en ese país, pero nunca olvida su amor por México.

Ahora que vive en Qatar, ¿Sigue el futbol mexicano? ¿Qué piensa usted?

Me da mucho gusto ver que Pumas ha ganado los últimos tres partidos, me da mucha alegría que Miguel Mejía Barón esté al frente como Director Deportivo del equipo. Creo que es importantísimo que la gente que alguna vez jugó en Pumas maneje el club.

¿Cómo ve a la Selección Mexicana ahora que es líder de la Concacaf en las eliminatorias mundialistas?

Para mí es normal que México ocupe el primer lugar en esa competencia porque es el equipo más fuerte. Es un país que tiene pasión, buenos jugadores y entrenadores… tiene todo para estar en ese lugar.

Usted sabe lo que es jugar el quinto partido. ¿Por qué México no ha podido volver a hacerlo? ¿Por qué limitarse al quinto partido? Porque esa es la barrera que no hemos podido superar…

De eso no me gusta hablar. Pienso que la barrera de México no debe ser el quinto partido porque la Selección de México en el 86 ya jugó 5 partidos, entonces México debe tener ambición de jugar más partidos, de llegar a Semifinales e incluso a la Final. Además, no creo que hay barreras, sólo es cuestión de mentalidad. Los tiempos ahora no son iguales, en aquella época nosotros teníamos sólo un jugador fuera del país, era el extraordinario Hugo Sánchez. Por cierto, aprovecho la ocasión para saludar a todos los jugadores que fueron parte de la Selección Nacional en el 86. Lograron un resultado inolvidable aunque jamás pensé que pudiera durar tanto tiempo este récord. La barrera no son 5 partidos, ésos ya los jugamos, la barrera deben ser más.

¿A qué jugador de su paso por México recuerda con mayor cariño?

Todos, porque teníamos un espíritu de equipo extraordinario, teníamos entrenadores sumamente capaces, algunos ya no están en este mundo pero creo que nuestro equipo (hablando de entrenadores, cuerpo médico, federación), todos aportaron para que el ambiente que teníamos fuera único. Sin olvidar al público, que siempre fue excepcional.

¿Cree que el mayor problema es que México exporta pocos jugadores a Europa?

Hay pocos, pero en mi tiempo sólo había uno, que era Hugo. Imagínense el año 86 y el resultado que logró la Selección con tan sólo un jugador en Europa. Después del Mundial del 78, que no fue exitoso, el del 82, donde no estuvo presente, luego fueron tiempos diferentes pero lo más importante es pensar qué se ha hecho y cómo se ha hecho.

Ha conocido a muchos jugadores pero ¿cuál podría ser la característica que destaque del futbolista mexicano?

Ser capaz y en el momento difícil deben saber mostrar su personalidad. Mis jugadores han tenido una personalidad muy buena.

Usted, que lleva muchos años viviendo en Qatar, ¿Por qué recomendaría a un aficionado mexicano asistir al Mundial de este país?

Qatar es un país muy diferente a otros países. El Mundial será maravilloso, sobre todo para quienes son realmente aficionados al futbol porque en un día podrán ver hasta 3 partidos, sin viaje, con buen clima, con instalaciones excepcionales y durmiendo en un mismo hotel.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de su paso por México?

¡Uy tantas cosas!, por ejemplo, tuve la suerte de terminar mi carrera en una institución como Pumas; tuve la suerte de convertirme en entrenador del equipo Pumas; pude ser el entrenador de la Selección Mexicana y lograr ese histórico resultado… Como dicen mis vecinos de Costa Rica, ¡Pura Vida!, Todo fue maravilloso.

¿En qué lugar pondría a México de todos los países en los que ha estado?

Hablar de México es hablar de mi familia, de mi vida, de mis amistades, el nacimiento de Darinka, hay tantas cosas que no quiero que se me escape ninguna pero, si hablo de futbol, tengo que destacar el resultado histórico que México logró en el Mundial del 86 y la calificación para la Copa del Mundo del 98, aunque yo desafortunadamente no fui luego con el equipo.

¿Cree que ahora el nivel del futbol mexicano es mejor o comparable al 86?

Uno sólo puede comparar los resultados. No es importante la calidad, lo importante son los resultados que logras. Muchas veces suceden cosas que no pueden predecir. Yo no hablo de otros equipos, yo sólo hablo de mis equipos que son México 86 y 95. Aquel equipo del año 95 logró en Copa América un resultado inolvidable para mí, y después ganamos la Copa Oro 96.

¿Se quedó con las ganas de ir a ese Mundial del 98?

Fui con Nigeria así que no me fue tan mal (risas). Simplemente uno debe aceptar las situaciones. Uno puede hablar mucho pero yo no soy de hablar. Yo tengo una enorme alegría de haber sido parte del cuerpo técnico de la Selección Olímpica y la alegría más grande es que en aquel equipo de México 86 habían 7 titulares de Selección que debutaron conmigo en Pumas: Amador, Servin, Felix Cruz, España, Negrete, Hugo y Luis Flores. Comenzaron a jugar futbol conmigo y eso es enorme. Siempre bromeaba con Negrete y le decía que en aquel gol de chilena que anotó en el Mundial, la realidad es que se había resbalado (risas).

¿Y cómo fue tener a Hugo Sánchez en su equipo?

Hugo es Hugo. Usted sabe cuando un jugador viene de México después del Mundial 78 y gana 5 veces el título de mejor goleador de la liga española de uno de los más importantes equipos del mundo, ¿qué comentario te puedo decir? No hubo nadie como Hugo. Esa también fue mi suerte, tener un jugador con esas cualidades en Pumas porque tuvimos la oportunidad de comenzar juntos y para mí no hay otro como Hugo. Fue excepcional.

