Caicedo tras salida de Lillini de Pumas: 'No fue el único responsable, pudimos dar más'

José Luis Caicedo, jugador colombiano de Pumas que recientemente debutó Andrés Lillini, lamentó que el argentino ya no sea entrenador del primer equipo de Universidad.

"No es toda la culpa del 'profe', tenemos que mirarnos nosotros mismos como jugadores. Somos los que decidimos en el campo, nos da herramientas, pero somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo en el terreno.

Andrés no es el único responsable. Con el torneo que hicimos pienso que podíamos dar un poco más, pero no se dio y ahora queda reflexionar y seguir trabajando", dijo a su saluda de cantera.

Asimismo, el defensa expresó que Lillini confiaba en el plantel que tenía y ahora deben trabajar para ser considerados por el técnico que llegue.

"Al final confió en nosotros, sé que no se nos dio un buen torneo, pero siempre el apoyo de él estuvo hacia nosotros, estuvo presente con trabajo.

"Eso es parte del trabajo, creo que uno se va ganando un puesto y de aquí para adelante. Sólo nos queda demostrarlo", expresó.

