Pumas: Andrés Lillini, cerca de dejar de ser el entrenador de la UNAM

Pumas tuvo uno de sus peores torneos en su historia. A pesar de darle continuidad al proyecto de Andrés Lillini para este torneo al grado de reforzar línea por línea el plantel del Primer Equipo, el argentino está cerca de salir del equipo, según Luis Castillo.

Y es que en el Apertura 2022 los auriazules solamente sumaron 14 puntos, quedando en el lugar 16 de la tabla general. Además, en sus últimos cinco partidos solamente sumaron cuatro unidades de 15 posibles, cayendo en tres encuentros seguidos.

Esta es la segunda ocasión en la que Lillini no ha logrado meter al equipo a la repesca como mínimo, la última vez que sucedió fue en el Clausura 2021 cuando en la última jornada se les fue de las manos su boleto al caer ante América.

Lillini, por su parte, ha puesto en duda su futuro en repetidas ocasiones, pues mencionó que la decisión no depende de él, sino de la directiva y que cualquier decisión que tomen la recibirá de la mejor manera.

"No, yo no dije que este es el último partido. Yo tengo un contrato firmado y la directiva decidirá qué hacer conmigo. Soy el culpable de este momento y no voy a entorpecer al club. Yo estoy a disposición y pienso que estos jugadores, el semestre que viene, van a sacar las cosas adelante", mencionó a ESPN.

