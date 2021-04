Carlos González sobre su regreso a CU: 'No festejar gol a Pumas, sinónimo de respeto'

“Volver al lugar donde se fue feliz”, es como Carlos González califica hoy su regreso al Estadio Olímpico Universitario. Y es que el enfrentamiento entre Pumas y Tigres, además de la importancia que tiene en lo futbolístico, para el delantero paraguayo será especial pues hace tan sólo cuatro meses era jugador auriazul y de inmediato emigró a San Nicolás.

“Saber que vas a regresar al lugar donde fuiste feliz, me dan cosquillitas en la barriga porque no es fácil, es un estadio que conozco, va a ser una linda experiencia. Este partido va a ser muy nostálgico para mí y por supuesto que me va a conmover en todos los sentidos porque no es fácil olvidarse de la gente.

“Todo es muy reciente y hasta podría decir que no fue fácil salir del club, todo sucedió tan rápido que un día estaba jugando una Final y al otro ya estaba presentándome en Tigres, y quizá no estaba mentalmente preparado, pero estoy contento son cambios para bien y así han sido, y sé que tengo muchas alegrías por dar y vivir en Tigres”, dijo a RÉCORD.

Para el delantero paraguayo, el Club Universidad significa mucho en su carrera; sin embargo, antepone su profesionalismo y aseguró que hoy jugará para que Tigres se lleve el triunfo, y advirtió que en caso de anotar, no celebrará.

“Pumas significa mucho, me hizo ser mejor persona, mejor jugador, me abrió las puertas de mi Selección. Además de que fui bien recibido por la gente siempre. Fui a Pumas a escribir mi propia historia y vivir mi propio sueño, y en dos años viví muchas cosas buenas, pero se dejó la institución porque la necesidad la obligó, pero estoy tranquilo porque lo di todo.

“Sabemos lo que nos jugamos, pero creo que Pumas está más necesitado que nosotros así que todo dependerá qué tan concentramos estemos. No creo (festejar), no lo haría jamás por que es un sinónimo de respeto por el club que dio todo, jamás le haría eso a club que me dio mucho”, expresó.

