Lira sobre Carlos González: 'Le agradezco mucho, pero no le voy a ver la cara'

Erik Lira dejó claro que en Ciudad Universitaria ningún rival tendrá facilidades, y este domingo para Tigres no será la excepción, pues los jugadores de Pumas tienen metido en la cabeza que, sea quién sea, va a respetar su casa, y el joven mediocampista no se intimida por nadie, ni siquiera por André-Pierre Gignac ni su excompañero Carlos González.

“Siempre hay que tener mentalidad ganadora y Andrés (Lillini) siempre nos dice que no hay que verle la cara al rival porque contra quién juegue o quién sea quiere tener la playera de Pumas, y los de Pumas somos privilegiados porque pocos pueden jugar en ese equipo, con base en eso es que digo ‘soy Pumas y nadie va a venir a nuestra casa, como este caso, y nadie va a poder correr más, ni a jugar como juegan’. Sea quién sea, a darle.

“Carlos es excelente persona y excelente jugador. En el vestidor me tocó al lado y el torneo pasado me ayudaba, me decía qué mejorar, que no me conformara y le agradezco mucho, pero no le voy a ver la cara, ya terminando el partido lo voy a abrazar”, dijo Lira a RÉCORD, al tiempo en que compartió cuál es el mejor consejo que le dio Carlos González:

“Me sentí afortunado porque yo lo veía hacia arriba y me quedó muy grabado que cuando se fue me dijo que yo podía llegar a cosas grandes, que no bajara mis expectativas”.

Y aunque en Universidad están conscientes de que ante Tigres se juegan gran parte de su futuro, pues deben de ganar para calificar, Lira está plenamente convencido de que van a lograr el objetivo de estar en la Liguilla.

“Estamos trabajando muy fuerte para lograrlo porque sabemos que no es el mismo camino, pero sí el mismo objetivo.

“Confío en mí, pero en mis compañeros confío al doble porque quien juegue lo hará de la mejor manera, en nosotros no va a quedar, al terminar el partido pueden exprimir nuestra playera y ver que lo dimos todo, sin duda y en la Liguilla cualquier cosa puede pasar porque estos Pumas nunca van a dar un balón por perdido”, indicó.

