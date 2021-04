Erik Lira sobre repunte de Pumas: 'Lo hacemos por nosotros, por las familias que están afuera'

Cerrar filas, hablarse de frente y trabajar, fue parte de la fórmula que llevó a Pumas hasta la Final del torneo pasado. Hoy la realidad universitaria es completamente distinta; sin embargo, no pierden la esperanza de estar en la Liguilla, así lo expresó Erik Lira, mediocampista auriazul, quien relató cómo es que en el semestre anterior se convencieron de lo que eran capaces de hacer.

“Fuimos partido a partido. Nos encerramos en un auditorio los jugadores y el cuerpo técnico, y dijimos: ‘A ver, hay que vernos las caras, somos nosotros, no hay más, no hay que hacerlo por nadie. Vamos a hacerlo por nosotros, por la familia que está afuera, por la gente que confió en nosotros y vamos a darle. Aquí no hay egos, aquí todos somos iguales’.

“Entonces entrenamiento a entrenamiento y día a día, el equipo fue mejorando y uno como jugador se sentía mejor porque por ejemplo los entrenamientos se hacían más exigentes y Andrés (Lillini) nos dice que es muy difícil elegir a las 11 y quien juegue o le toque estar en la banca es dalle la palmada y decirle que estamos con él y si te cansas hay 10 fieras atrás que lo harán igual o mejor”, dijo a RÉCORD.

Hoy los felinos son el lugar 13 de la tabla general y el domingo recibirán a Tigres, en un partido donde saben que se juegan su futuro, y es justo por eso que Erik Lira está convencido de que van a ganar y con ello estarán más cerca de entrar a la Liguilla.

“El equipo está más único que nunca y sabemos lo que nos jugamos y lo importante que es, y podemos hacerlo.

“Lo hicimos empezando el torneo, el camino va de distinta manera, pero el objetivo es el mismo, sabemos que no es donde tenemos que estar ni donde somos capaces. Hemos visto mejoría en los últimos partidos, nos gustan estos partidos con presión y es buen momento para demostrar a qué podemos aspirar”, señaló.

