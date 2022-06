Chino Huerta: 'Llegó un momento en Chivas en el que dejé de disfrutar'

El torneo pasado le dejó un amargo sabor de boca a César Huerta, pues su último paso por Chivas de Guadalajara fue tan complicado que llegó al grado de dejar de disfrutar el hecho de jugar al futbol; sin embargo, los malos momentos lo hicieron más fuerte

"Sí llegue un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco y es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces las cosas pueden salir de una mejor manera.

"En lo mental me hizo muy fuerte, la verdad no lo puedo negar que fue complicado, en lo mental estoy un escalón arriba. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad", dijo a RÉCORD el atacante, al tiempo en que expresó que no le causa presión vestir la camiseta de otro equipo grande del futbol mexicano.

"Más que presión es orgullo, es un muy bonito reto que la verdad cualquier jugador quisiera tener esta oportunidad con Pumas y hoy que la tengo te puedo asegurar que no la pienso desaprovechar'.

El 'Chino' ha expresado que en el Guadalajara le faltó continuidad, pues jugaba poco tiempo y eso le impedía mostrar su capacidad.

"Continuidad (le hizo falta en Chivas) más que nada porque oportunidad tuve y no es tan fácil entrar cinco o 10 minutos al final después de tres partidos de no entrar, encontrar ese ritmo y conexión es complicado, pero más que nada fue la continuidad que yo siento que me hizo falta", puntualizó.

