Claudio Suárez: 'Por racha negativa de Pumas debuté; era delantero'

“Justo por una racha negativa yo debuté en la Primera División. Inicié de centro delantero en la 88-89; estaban de delanteros Luis García, Germán Tello, David Patiño, y no podían meter gol, entonces yo jugaba en la reserva y Miguel Mejía Barón me debuta porque andaba de goleador.

“Incluso fue también cuando a Jorge Campos lo empiezan a poner de centro delantero y alguna vez hasta jugamos juntos, nos estábamos jugando el puesto, pero sí fue por una rachita en la que no metíamos gol. Jugué así como cinco partidos, pero al siguiente torneo para Mejía Barón yo era el comodín, me ponía de extremo, contención, enganche, delantero, lateral, menos de central, la vez que lo hice fue por necesidad, porque se lesionó Abraham Nava, pero al parecer lo hice bien y en la temporada 90-91 que fuimos Campeones ya jugué como lateral por derecha”, dijo a RÉCORD.

Sin embargo, fue tiempo después y también por Mejía Barón, que Claudio Suárez se convirtió en defensa central hasta ser un histórico de esa posición en el futbol mexicano.

“Con la Selección Menotti me llevó como central, terminé de lateral, y cuando llegó Mejía Barón a la Selección me puso de contención y terminó metiéndome de central, que fue en las eliminatorias para el Mundial de 1994, la Copa América en 1993, y ahí me afiancé de defensa central, aunque a Tuca no le gustaba, decía que era un desperdicio y me ponía de contención o lateral, ya luego se convenció y me quedé como central”, señaló.

