¿Cómo nació el 'Hecho en CU' de Jaime Lozano y el cuál 'Chino' Huerta recordó ante Chivas?

Hace 14 años que Jaime Lozano mostró por primera vez la playera que con la leyenda 'hecho en CU' se volvería icónica y representativa para la afición de Pumas, pero el domingo pasado nació una nueva versión, pues César Huerta, el jugador felino del momento, festejó sus goles en la Vuelta de los Cuartos de Final ante Chivas, con una camiseta que decía 're hecho en CU'.

Y es que el 'Chino' aprovechó el juego contra su exequipo para, por medio de la camiseta dejar claro que Universidad le está dando una segunda oportunidad en su carrera, y además mostró la prenda justo cuando el 'Jimmy' Lozano estaba viendo el juego en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Pero cómo nació la playera original? Fue en la Vuelta de la Semifinal del Torneo Clausura 2004 cuando Universidad enfrentó a Cruz Azul y Lozano, canterano de Pumas, anotó el penalti con el que pasaron a la Final (y dejó el marcador 3-2).

"Yo usaba esa playera para dormir. Un primo que estudiaba en la UNAM me dijo: ‘¿Por qué no te pones una que diga Hecho en CU y la enseñas cuando hagas un gol?’. Al final la tuve más de dos meses y no podía hacer gol, y el primero que hago para mostrar esa camiseta fue en esa Semifinal contra Cruz Azul.

"Siempre dije que era contemporáneo de La Rebel porque ellos empiezan en el 98 y yo debuto en el 98. Eran 15 o 20 aficionados que nos apoyaban hasta crecer a lo que son el día de hoy. Alguno de ellos me regaló una playera que tenía varias leyendas entre ellas: ‘Rebel, la Mejor porra de México, Hechos en CU", dijo hace años a Mediotiempo.

