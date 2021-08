Corozo sobre momento de Pumas: 'Teníamos miedo de afrontar lo que venía'

Washington Corozo, revulsivo para los Pumas en el último par de partidos con un gol ante Puebla, aceptó que las cosas dentro del vestuario universitario no marchaban del todo bien debido a la falta de resultados positivos, llegando incluo a a sentir "temor" de lo que podría pasar si el equipo no respondía.

“Creo que ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, teníamos temor, miedo, de afrontar todo lo que se nos venía porque sabíamos que no veníamos muy bien", indicó el extremo en entrevista con TUDN

El ecuadoriano reveló que su inicio como felino fue complicado, pues el proceso de adaptación fue lento; sin embargo, tanto él como el resto de los refuerzos se han establecido y se dicen listos para despegar en el Apertura 2021.

“Cuando llegué sabía que Pumas no venía pasando por un buen momento, comenzamos muy mal el torneo, con muchas bajas, muchos lesionados y creo que nos costó mucho a los que llegamos como refuerzos, nos costó mucho adaptarnos al futbol mexicano.

“Como se vio reflejado en los tres últimos partidos, hemos comenzado a jugar, tenemos idea de juego y tenemos que confiar en el trabajo que se viene haciendo durante todo este tiempo que es el único que nos va a dar el fruto para seguir adelante y pelear arriba en la tabla”, apuntó.

Respecto al compromiso para salir de los últimos lugares, resaltó el apoyo de la afición pese al mal momento, situación que ha ayudado en lo anímico las últimas jornadas.

"Estamos dispuestos a darlo todo, pero no nos caían las cosas, no se nos daban los resultados, pero creo que nos dieron un aliento (la afición) y nos hicieron sentir que estaban presentes, no en el estadio pero sí desde sus casas”, indicó el jugador de Pumas a TUDN.