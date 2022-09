Dani Alves negó presentar una lesión grave: 'Sólo por precaución no viajo'

Dani Alves no jugará este viernes ante los Bravos de Juárez. Y es que el astro brasileño está lesionado y así lo informó el propio Club Universidad momentos antes de que el equipo realizara el viaje a la capital de Chihuahua; sin embargo, RÉCORD pudo saber que la lesión no es de gravedad, pero se determinó que no viajara sólo por precaución, además de que se trata de un partido en el que Pumas ya no se juega nada, pues están eliminados.

Fue en la práctica del miércoles, que Dani sufrió un golpe en la rodilla derecha y el cuerpo médico determinó cuidarlo, por lo que se decidió que no viajara a Ciudad Juárez, donde está noche jugarán ante Bravos. Incluso, se sabe también que el reporte médico de Pumas ya está en manos de la Selección de Brasil, por lo que Tite, entrenador brasileño sabe de la situación de Dani Alves.

En tanto, el comunicado en el que Universidad hizo pública la lesión, se dice que: "Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. En estudio", se leía en el comunicado donde, a diferencia de las lesiones de otros jugadores, no se maneja tiempo estimado de recuperación.

Luego de que la noticia la pusiera la cuenta oficial de Pumas, se generaró un huracán e incertidumbre de cara a la posible baja del histórico jugador en la Copa del Mundo Qatar 2022, pero fue Dani Alves quien salió a aclarar la situación y contradijo la información de Pumas al confirmar que tal lesión no existió.

“No es verdad, mi amigo Diogo me pegó una patada en el entreno y por precaución no viajo, punto”, explicó Dani Alves y posteriormente Pumas eliminó el comunicado de sus redes sociales sobre la lesión del brasileño, por lo que se confirma lo dicho por el jugador.

Por dicha lesión, el último juego del sudamericano con Pumas en el torneo fue el pasado ante Puebla, e incluso pudo haber sido el último juego de Alves como felino.

En el Apertura 2022, Dani jugó 12 partidos con la escuadra universitaria, todos como titular y acumuló 1080 minutos de juego, ya que todos los partidos los jugó completos.

