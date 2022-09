Martín Romagnoli: 'Refuerzos cumplieron periodo de adaptación y mejorarán'

Martín Romagnoli jugó dos años en Pumas (2012 a 2014) y como argentino conoce bien a Gustavo del Prete y Eduardo Salvio, de quienes dijo estar convencido de que ya tuvieron un semestre de adaptación y por ello para el siguiente torneo podrán dar mejores resultados.

"Pumas ha llevado muy buenos jugadores y en este periodo de adaptación que tuvieron no me cabe duda que se van a potenciar en lo que viene.

"Salvio es un jugador reconocido internacionalmente, con trayectoria, es comprobado y lo hizo bien, yo creo que su nivel puede seguir aumentando. Del Prete venía haciendo un año de muy alto nivel, tiene condiciones y también lo hará bien en México, ya pasó un semestre de conocer el futbol mexicano, de jugar en la altura, al medio día y tienen que explorar el próximo tonreo", dijo a RÉCORD el exmediocampista, quien recalcó que adaptarse al futbol mexicano no es sencillo.

"Cuando llegas de fuera del futbol mexicano, sinceramente cuesta adaptarse, no es fácil rendir en los primeros meses y a veces algunos necesitan más tiempo que otros".

Al margen, el sudamericano habló del trabajo de su paisano Andrés Lillini:

"Pumas venía con Andrés haciendo con menos nombres, hasta habían calificado y quedaron cerca de ser campeones. Ahora trajeron jugadores de experiencia y nombre, y no lograron calificar, pero hay que darles tiempo porque tiene jugadores interesantes y no tengo ninguna duda de que con el tiempo el equipo volverá a ser protagonista".

RECUERDA LA DECEPCIÓN

Romagnoli fue uno de los cuatro refuerzos que llegó a Pumas en el Apertura 2012, pero fue una temporada para el olvido, pues no calificaron y cambiaron tres veces de entrenador; sin embargo, recordó que él, Luis García Sanz, Jaime Lozano y Emanuel Villa no la pasaron bien.

"En esa temporada llego a Pumas y había mucha ilusión de parte mía y también se estaba generando una ilusión grande en el club y en la afición porque llegaron también otros jugadores a parte de mi con nombre y se trató de hacer un equipo competitivo.

"Los que llegamos al club estábamos en la mira de la gente, se fue el entrenador, fue feo para todos, la verdad que no fue lo esperado y fue una pena porque teníamos mucha ilusión", dijo, al tiempo en que apuntó que:

"Los cuatro que llegamos éramos jugadores de experiencia y todo se recae en gente con trayectoria y sí estábamos en el ojo de todos y sabíamos que iba a ser así y lo asumimos, teníamos esa responsabilidad, pero lo que mandan son los resultados".

Finalmente, Martín Romagnoli reconoció que aquella temporada fue muy mala para todo el equipo.

"Joaquín del Olmo era el entrenador al inicio y sí, no fue la temporada esperada por todos, incluso por nosotros mismos, en el campo no se dieron los resultados, hubo complicaciones, no se mostró un buen funcionamiento, se fue el entrenador, hubo cambios que no fueron buenos para un proyecto".