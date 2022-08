Dinenno tras goleada vs Barça: 'No lo esperábamos, aunque fue una gran experiencia'

No se quiso perder el Juego de Estrellas de la Liga MX ante la MLS: Juan Ignacio Dinenno volvió de Barcelona para incorporarse al equipo mexicano en Minneapolis. A pesar de la dura derrota de Pumas ante el conjunto blaugrana, el Comandante considera que “fue una gran experiencia”, que espera que sirva para encarar al América este sábado.

“Los que quieran criticar o tengan la posición de hacerlo, cada uno piensa lo que quiere; nosotros sabemos que fue un resultado malo, no lo esperábamos ni lo queríamos, no trabajamos para eso, pero nos enfrentamos a un gran equipo que hicieron excelente las cosas y no estuvimos en nuestra mejor noche.

“Sabemos que para poder competir teníamos que estar al máximo nivel y no lo estuvimos por distintas circunstancias. Más allá de eso creo que fue una gran experiencia para todos, algo que va a ser inolvidable”, considera Dinenno y se prepara para encarar al América.

“Está en nosotros tener la capacidad para aprender y tomarlo como lo que fue: una experiencia inolvidable y que nos dé ánimos para enfrentar a nuestro Clásico rival el sábado, y ganarlo, que es lo que queremos”, remata el goleador de Universidad.

