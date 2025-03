Efraín Juárez arremete contra Sergio Ramos por codazo a Bennevendo

Molestia total. Efraín Juárez, director técnico de Pumas, arremetió contra Sergio Ramos por sus acciones en el Estadio Olímpico Universitario. Asimismo, el estratega mexicano declaró que el excapitan del Real Madrid tenía que haber sido expulsado desde el minuto 20 declaró partido tras haberle soltado un codazo a Pablo Bennevendo.

Además de esa acción sobre Pablo, Ramos también se enganchó con Lisandro Magallan y pateó a Guillermo Martínez, lo que provocó su primera roja en Liga MX. Ante esta situación, Efraín aseguró que si un mexicano hubiera hecho lo que hizo el español, habría sido expulsado desde la primera acción, por lo que pidió proteger más al futbolista nacido en México.

Sobre arbitraje

"No voy a hablar del arbitraje. Frustración más que tristeza. Viene mucha gente de fuera del país que viene a aportar, pero otros no, el central de ellos tiene que estar fuera al minuto 20. Si eso lo hubiera hecho alguien de nuestro país hubiera estado fuera. Te miden con otra vara. Tenemos que respetar y cuidar nuestro futbol. Esas cosas no valen, no lo puedo permitir. Yo voy a defender nuestro futbol y a nuestro país", comentó.

Sobre posible sanción

Sobre si pedirán alguna sanción para Ramos, el estratega de Pumas aseguró que se comportarán como equipo grande. Sin embargo, volvió a criticar al español por el codazo a Pablo Bennevendo quien un día antes había asegurado que el defensa español era uno de sus ídolos y que iba a ser un gusto jugar contra él.

“La realidad es que somos un club de los más grandes de este país, seguramente nos comportarnos de esa manera. Hay cosas que no nos gustan y nos favorece. Ya nos sentaremos y platicaremos. No puedo permitir eso",resaltó

"Todos somos responsables. Ayer el jugador mío declara que va a ser un honor jugar contra él y hoy le mete un codazo, eso no se vale”, agregó.

