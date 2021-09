Erik Lira sobre regreso de afición a CU: 'Ya necesito jugar con gente'

Erik Lira debutó con Pumas en agosto 2020 , en plena pandemia, por lo que hasta la fecha no ha cumplido lo que para él es un sueño: jugar con gente en Ciudad Universitaria. Y aunque el primer juego en el Estadio Olímpico sería en la Jornada 13 ante FC Juárez (17 de octubre), el felino de 21 años ya cuenta los días para vivir un momento que ya advirtió a sus compañeros, será especial para él.

“Ya lo necesito (jugar con gente en CU). Es un sueño que todavía no he podido lograr, yo se lo he dicho a los jugadores, que el día que haya gente en CU no me regañen porque me va a dar muchos nervios hasta cantar el himno. Para mí es un sueño que espero con muchas ansias y que mi familia pueda estar en las gradas también lo espero muchísimo”, dijo a RÉCORD.

En tanto, Lira se dirigió a la afición felina, que él considera la mejor del futbol mexicano, y le dijo que entiende su molestia ante la falta de buenos resultados.

“Hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia. Todos esperamos con ansias a la gente en las gradas, todos que CU se haga pesar, todos queremos buenos resultados y yo creo que la mejor afición de México es la de Pumas y los espero con muchísimas ansias, todos queremos lo mejor para el club, los entendemos perfecto, no nos molesta en lo absoluto que nos lluevan un poco de críticas, al contrario, lo tomamos de la mejor manera y al menos yo los entiendo perfectamente”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIRA: 'JUEGO VS CHIVAS VA PARA TODOS LOS QUE NO HEMOS PODIDO ESTAR CON SERES QUERIDOS'