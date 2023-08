Estadio Olímpico Universitario estrenará iluminación en el Pumas vs Toluca

Hoy reinicia el Apertura 2023, es momento de que se ilumine la Liga y Pumas pondrá de su parte. Hoy por la noche, cuando reciban a Toluca, el Estadio Olímpico Universitario brillará más que nunca, pues estrenarán sistema de iluminación en el inmueble, pero sobre todo un juego de luces cuando el equipo anote, y lo mismo sucederá en todos los juegos nocturnos de Universidad. Además de que estrenarán pantalla.

El Olímpico Universitario no es como cualquier estadio de la Liga, ya que al igual que todo el campus de la UNAM, es Monumento Artístico de la Nación (en 2005) y Patrimonio Mundial de la UNESCO (en 2007). "Todo el conjunto de Ciudad Universitaria es arquitectónico y artísticamente destacado a nivel mundial. Dependiendo qué le vamos a mover (hay que avisar a UNESCO).

No se puede cambiar o si se tiene que cambiar debe ser por algo similar o se justifica el cambio, por ejemplo, recientemente se cambiaron las luminarias, son los postes con todas las luces de arriba y que originalmente no había en 1950, pero se cambiaron por focos que iluminan mejor y gastan menos electricidad, y por la norma no se modifica, siguen estando los cuatro postes, a eso refiere una norma", explicó a RÉCORD la doctora Louise Noelle Gras, secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en Ciudad Universitaria y los Campus de la UNAM.

"No hay ningún problema (si se cambia el sistema de iluminación) y si además se cambia por algo más eficiente no pasa nada, si los focos van a tener una luz más o menos blanca tampoco pasa nada, no es algo que le amarre las manos a nadie que esté en patrimonio", puntualizó.

