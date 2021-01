Exdirector de Cimarrones: 'El crecimiento de Johan Vásquez parece no tener techo'

A un año de su llegada a Pumas, Johan Vásquez se consolidó como pieza clave en la central auriazul, también lo hizo a nivel Selección y es el jugador que más aumentó su valor en la Liga MX. Su historia comenzó con los Cimarrones en su natal Sonora.

Aunque llegar hasta este punto no fue sencillo; Monterrey, equipo con el que debutó en primera división, no logró explotar su potencial, pero al enlistarse con el conjunto felino encontró una nueva oportunidad para catapultar su talento, que en vista de Alan Rivera, exdirector deportivo de Cimarrones, parece no tener límite.

“Cuando uno lo ve con ese crecimiento exponencial, tanto a nivel físico, técnico, táctico, su comprensión, ejecución, su interpretación cada vez es mayor y es un chico que a día de hoy parece no tener techo”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Parecía que el destino de Vásquez estaba escrito para tener protagonismo con un equipo importante, pero era cuestión de paciencia y constancia para que lograra completar su proceso formativo desde tercera división y poco a poco escaló peldaños con habilidades que destacaban a primera vista.

“Cuando lo vi rápido me di cuenta que era un proyecto, es un jugador con unas características muy particulares. Encontrar un central del 98, zurdo no abundan, con muy buena marca, muy agresivo, buen juego aéreo, líder y es un profesional ejemplar, tiene muy claras las metas, muy fuerte mentalmente, con mucha capacidad y facilidad para crecer porque es muy autocrítico y asertivo, seguro y confía en sus posibilidades”, expresó Rivera.

Desde su paso por la Liga de Ascenso, el sonorense aspiraba a conquistar grandes objetivos que con ayuda de su disciplina y el contexto que le rodeaba fueron lográndose e incluso pulió sus dotes al grado de ser actualmente un elemento indiscutible y reconocido en la zaga universitaria con gran proyección a futuro.

“En temas de personalidad la mentalidad que tiene es muy fuerte, para mí es quizá su mayor virtud y el crecimiento exponencial que ha tenido en evolución y progresiones, es un futbolista lleno de cualidades que sigue creciendo, los retos no hacen más que fortalecerlo y consolidarlo, aparte un aspecto pilar y que lo lleva a cabo con excelencia es la voluntad, mucho parte de ahí”, dijo.

Con estas cualidades su llamado a Selección no se hizo esperar, tal vez era algo inevitable y ahora le quedan los próximos Juegos Olímpicos por enfrentar, incluso Rivera no descartó la idea de verle disputar el Mundial con el Tri Mayor y de continuar con ese crecimiento exponencial podría consolidarse en Europa.

“Lo que sigue en su carrera es continuar con regularidad, consolidación en primera división y estar en las Olimpiadas, en el Mundial con el primer equipo y alrededor de esa temporalidad lo veo llegando a Europa. El proceso de Johan ha sido virtuoso, estando bien asesorado continuará así, tiene un entorno muy favorable y no tengo duda de que llegando esa etapa de Europa va a ir en ese nivel ascendente”, apuntó.

LUIS ROMO TAMBIÉN ES UN FUERA DE SERIE

A la par de Johan Vásquez surgió Luis Romo, jugador al que Alan Rivera, exdirector deportivo de Cimarrones, define como un ‘fuera de serie’ y consideró que la versatilidad que posee el jugador de Cruz Azul como central y contención le podrían llevar a consolidarse a nivel Selección.

Sin embargo, Romo vivió una etapa complicada durante su formación como futbolista tras lesionarse, condición que le privó de tener minutos en el primer equipo de Cimarrones, aunque la confianza que tenían en su juego le hizo debutar con el conjunto de Querétaro y posteriormente enlistarse con La Máquina.

“En el primer equipo de Cimarrones estaba Luis Romo, sólo que se lastima en pretemporada, se rompe el quinto metatarsiano y no llega a participar. Es un jugador para Selección Mayor, para Europa y el crecimiento exponencial que ha tenido desde su debut en Gallos, en Cruz Azul, las exhibiciones que ha tenido con selección, es un chico fuera de serie”, manifestó en entrevista para RÉCORD.

