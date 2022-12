Exentrenador de Pumas sobre Rafa Puente Jr.: ‘Antes de trabajar ya lo están crucificando’

Que la afición de Pumas le dé a Rafael Puente el beneficio de la duda, fue que pidió Germán Tello, exentrenador felino y quien forma al actual timonel del primer equipo en las fuerzas básicas cuando era niño.

Y es que la inconformidad de los fanáticos fue notoria ante el nombramiento de Rafa; sin embargo, Tello espera que le den un voto de confianza.

"Tal vez se esperaban otras cosas (otros entrenadores), pero está Rafa y me llama la atención que antes de trabajar la gente ya lo están crucificando y no se vale. Ahora en redes sociales cualquiera puede escribir tonterías y no me gusta que ataquen a Rafa sin dejarlo trabajar.

"Todos tienen el beneficio de la duda y con Rafa no tiene porqué ser diferente. Yo le tengo confianza y estoy seguro que nos va a sorprender a todos. Espérense, déjenlo trabajar, nos puede dar una gran sorpresa y eso espero", dijo a RÉCORD.

Incluso, Germán Tello dejó claro que a pesar de que los números de Puente no han sido los mejores, merece que se le dé la oportunidad.

"Las estadísticas son solamente números, y si van a juzgar a Rafa porque dicen que es de los más perdedores en el rubro de entrenadores, no es justificable, que lo dejen trabajar. Él siempre ha sido persistente e insistente y eso va a dar algo positivo.

"Es un chavo al que siempre le tuve cariño como a muchos. Lo felicito por el nombramiento y le deseo lo mejor, tengo confianza y estoy seguro de que Rafa va a sacar adelante al grupo y va a callar muchas bocas; a mi me da coraje que se hable sin conocimiento", expresó.

TELLO RECUERDA A PUENTE COMO UN JUGADOR DISCIPLINADO

Desde niño, Rafael Puente ya mostraba disciplina y disposición al trabajo, así lo aseguró a RÉCORD, Germán Tello, quien fue entrenador del ahora técnico de Pumas en las fuerzas básicas auriazules.

"Por supuesto que lo recuerdo, me tocaron muchos jugadores y no me acuerdo de todos, pero Rafa es una situación especial sobre todo porque en su momento yo fui admirador de su papá y tenerlo a él como discípulo en ese momento, claro que lo tengo presente, además de que era un gran chavo.

"Jugaba de centrodelantero, lo recuerdo perfecto, era un chavo con muchos deseos, con gran disposición al trabajo, lo hacía bastante bien, desde entonces era un chavo muy trabajador y hasta la fecha, yo cuando lo volví a ver ya en otras facetas me encantó verlo con el mismo tesón que cuando jugaba. Era muy serio, pero bastante sociable y dedicado a lo suyo ", dijo a RÉCORD.

Tello recordó que Puente del Río fue parte de una generación que dio a jugadores destacados. Además de que dijo, siempre lo acompañaba su mamá a los entrenamientos y de vez en cuando su famoso padre, quien fue portero de Atlante.

"Si no mal recuerdo era la categoría de 13 años, eran muy chavitos, estaba en la misma categoría de Gerardo Torrado, el 'Parejita', que fueron de los más sonados y destacados del equipo. A su papá lo vi poco en los entrenamientos, veía más a su mamá'.

