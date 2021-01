Facundo Waller: 'La infraestructura del futbol mexicano es de primer mundo'

Después de su primer torneo en el futbol mexicano, llegando al subcampeonato con Universidad Nacional, Facundo Waller saca sus primeras conclusiones de la Liga MX en cuanto a infraestructura, considerándola superior a la del futbol uruguayo y destacando su competitividad.

“Yo creo que arriba de Uruguay está, en Uruguay es lindo el futbol pero no todos los cuadros tienen su estadio, la infraestructura que hay acá, acá es de primer mundo, en Uruguay no estamos acostumbrados a todo esto. En nivel es muy competitivo, muy de ida y vuelta, no hay una pausa como en Uruguay que es de mucha patada, de mucha fricción, eso es lo que yo diferencié del futbol uruguayo", indicó el mediocampista uruguayo de 23 años en entrevista con TUDN.

“La verdad que la liga mexicana es muy competitiva en todo sentido porque se demostró el torneo pasado que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero yo siempre digo que es mejor que no nos tengan en planilla (como favoritos) ya se demostró la temporada pasada que siempre nos dieron por muertos y terminamos peleando la final", detalló Waller.

Tras la baja de Andrés Iniestra en el mediocampo de Pumas, Facundo podría ver más oportunidad de minutos después de disputar tan sólo el 28 por ciento de los minutos disponibles en el Guardianes 2020.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PUMAS: ANDRÉS LILLINI QUIERE CONSOLIDAR EL BUEN TRABAJO Y METER AL EQUIPO A LA LIGUILLA