Favio Álvarez: 'Respaldo de compañeros y cuerpo técnico me devolvió la confianza'

Hasta hace no mucho, Favio Álvarez era uno de los jugadores de Pumas más criticado e incluso abucheado por la afición, pero hoy en día eso quedó atrás, pues ha ayudado a que el equipo esté en Cuartos de Final y eso se lo ha reconocido la gente.

"Uno se tiene que hacer cargo del rol que tiene en el plantel. Obviamente cuando las cosas no salen en mi caso, sino ando bien a lo mejor el equipo lo siente, mis compañeros me dieron la confianza, también el cuerpo técnico, mi cabeza me hizo sobreponerme a todo, pero sino fuera por la confianza de mis compañeros y el cuerpo técnico no lo habría hecho", dijo.

En tanto, el atacante argentino reconoció la importancia que tiene un equipo como América; sin embargo, advirtió que Universidad también tiene con qué imponerse y lo demostraron ante Toluca.

"Vamos a tratar de hacer lo que hicimos contra Toluca porque fuimos muy superiores todo el partido y sabemos que vamos contra un gran equipo, de mucha jerarquía, pero nosotros tenemos lo nuestro y lo demostramos, que tenemos jerarquía y buenos jugadores, nosotros tenemos que jugar nuestro partido sin pensar en la ventaja de ellos porque nosotros ganando uno de los dos partidos o el de mañana, ellos nos tendrán que salir a ganar en su casa, pero tenemos que pensar en el juego de mañana", expresó.

