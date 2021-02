Favio Álvarez: "Toluca es un buen equipo, pero no es invencible'

Para Pumas, el juego del domingo ante Toluca tiene que ser el punto de partida para comenzar a tener buenos resultados. Y aunque saben que se enfrentan al mejor equipo del torneo, para Favio Álvarez, jugador felino, su rival en turno no es invencible.

"Toluca es un buen equipo, que se hace fuerte en su cancha. Tenemos que ir a plantearnos y por lo que hicimos el semestre pasado todos nos quieren ganar y tenemos que hacer el mejor partido para que ojalá este sea un punto de partida.

"Son un muy buen equipo, pero no son invencibles, respetamos plenamente a Toluca, pero vamos a ir a ganarles sin importar el lugar en que están o la delantera que tienen", dijo.

Respecto a que sólo tienen tres goles anotados en lo que va de la temporada, el mediocampista argentino reconoció que es por falta de suerte, pero también porque su delantero Juan Ignacio Dinenno está lesionado y porque Carlos González ya no es parte del equipo, pero deben superar su ausencia.

"Obviamente son jugadores importantes, determinantes dentro del área, 'Charly' ya no esta más, Juan tuvo la mala suerte de lesionarse y el funcionamiento del equipo tiene que mejorar porque sino cualquiera que juegue de '9' no tendrá posibilidades sino creamos situaciones. No tenemos ese poquito de suerte que teníamos el torneo pasado, pero tenemos que seguir trabajando porque estamos a tiempo de mejorar", señaló.

