Gustavo Del Prete a su llegada a México: 'Pumas es un club muy grande, me gustó el desafío'

Gustavo Del Prete arribó a México para presentarse con Pumas y realizar la valoración médica. El delantero argentino se dijo contento por llegar a este club y aceptó que rechazó ofertas tanto por el interés que mostró el entrenador Andrés Lillini como por el proyecto que los felinos tienen.

"Era un desafío muy importante. Conozco de Pumas desde hace mucho, cuando jugaba allá en Argentina en divisiones inferiores. Es un club muy grande, me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club, más que nada el técnico. Me han demostrado un interés que siempre es positivo”, declaró.

Y aunque tiene apenas unas horas de haber llegado a la Ciudad de México, Del Prete demostró respeto y entrega tanto por el equipo como por la afición y buscará adaptarse de manera pronta a la par de sus compañeros, en donde comparte vestuario con tres argentinos más.

"Creo que es un club grande, tiene una gran hinchada que hay que respetar, esforzarse al máximo. Mientras te esfuerces y trabajes mucho, las cosas van a salir.

"No he hablado (con Juan Dinenno), solamente con el técnico, esperando para pasar a la revisión y estar a la par de los compañeros. Con Favio sé que lo conocen un poco más allá por su pasado en Atlético Tucumán, pero todavía no le he hablado porque fue todo muy rápido”, dijo.

