Del Prete sobre Pumas: 'Es un club muy a lo Estudiantes, muy familiero'

Gustavo del Prete reconoció la alegría que le causa saber que vendrá a jugar a Pumas. Y es que aún hay pequeños detalles que están por cerrarse para que el delantero argentino de 25 años sea oficialmente jugador auriazul; sin embargo, se dijo agradecido por el interés del técnico Andrés Lillini.

“Estoy tranquilo, esperando que se solucionen los últimos detalles de la transferencia. Esta semana fue un poco intensa, después del clásico.

“Me llamó, hablamos ayer y eso fue importante para tomar la decisión. Para mí es muy lindo que el técnico me quiera. Es un club muy a lo Estudiantes, donde el esfuerzo no se negocia y es muy familiero”, dijo a Cielo Sports, medio de comunicación argentino.

Asimismo, Del Prete reconoció que la oferta de Pumas beneficia a Estudiantes de la Plata y en parte por eso decidió aceptar a Universidad.

"Esta posibilidad que vino ahora, creo que era una buena plata para el club y por eso también decidí tomarla", dijo Del Petre, quien compartió que pidió la oportunidad de que su último juego fuera el Clásico de la Plata: Estudiantes ante Gimnasia.

"La semana pasada me llamaron y me pidieron que no juegue el clásico porque estaba todo avanzado, pero yo les dije que quería jugar el clásico. Sabía que era mi último partido.

“Cuando me llamaron los dirigentes de Pumas les dije que el clásico platense era un partido importante y que lo quería jugar. Me siento muy identificado con el club, me dio la gente mucho cariño, me abrieron la puerta cuando nadie me conocía".

