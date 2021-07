Hermes Desio sobre su arribo a Pumas: 'Es la mejor oportunidad de mi vida'

Hermes Desio ha comenzado a aprovechar la que califica como ‘la mejor oportunidad de su carrera’. Y es que ser el nuevo auxiliar de Pumas no es algo que ocurra todos los días, y el argentino tiene claro que no lo desaprovechará, y menos porque tener a su familia lejos es lo que lo motiva.

“Estoy muy contento porque poder trabajar en una institución como Pumas me tiene muy feliz, fue una gran decisión y es un desafío muy lindo. No fue difícil tomar la decisión, el futbol mexicano siempre me atrajo mucho

“No tengo duda (que es su mejor oportunidad) y no lo quiero regalar, eso lo tengo claro. Hoy me gusta el todo y me siento muy feliz; tengo a mi mujer y mis hijos, pero he venido a México solo y cuando hago ese tipo de cosas no me gusta perder el tiempo porque tiene que haber una razón para dejarlos. Es de las oportunidades más bonitas que he tenido, no tengo ninguna duda”, dijo a RÉCORD.

Respecto a cómo es que llegó a Pumas, el exdirector de las selecciones menores de Argentina compartió que fue Andrés Lillini quien lo invitó, pues desde que se conocieron hace tres años se mantienen en contacto, además de que dijo, aceptó porque tienen muchas cosas en común.

“Ya nos conocíamos hace tiempo, en 2018 cuando estaba como director de las Selecciones juveniles de Argentina jugamos un torneo aquí, de ahí hablábamos, me invitó a conocer cantera y ahora me invitó a participar. Andrés y yo coincidimos en un montó de cosas, los dos en fuerzas básicas, entrenadores, el proyecto me gustó, seduce y es acompañar lo que él empezó”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: LISTO EL CALENDARIO DE UNIVERSIDAD PARA EL APERTURA 2021