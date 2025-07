¿Envidia? Hugo Sánchez cuestionó que Pumas busque a un veterano como Keylor Navas

El regreso de Alex Padilla a Athletic Bilbao ha puesto a Pumas en una situación complicada, ya que se queda sin portero para el arranque del Apertura 2025. En ese contexto, Keylor Navas suena como candidato, algo que dejó sorprendido a Hugo Sánchez.

Durante la mesa de análisis de Futbol Picante, el exdelantero externó su sorpresa por la "filosofía" actual del equipo de la UNAM de darle oportunidad a jugadores veteranos. "Pues me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto al tema de contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia".

"Si lo consigue Keylor, lo felicito porque yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron", recordó el 'Macho'. "El que me invitó fue Emilio Butragueño a Celaya, con 38 años que tenía, y me quería retirar del fútbol mexicano y Pumas no me hizo este ofrecimiento que le está haciendo a Keylor".

Hugo Sánchez cuestiona cantera de Pumas

Por otra parte, el Pentapichichi compartió su preocupación ante el hecho de que los universitarios tengan que recurrir a un guardameta veterano y no tenga candidatos en fuerzas básicas para cubrir la baja de Padilla. "Si Keylor lo acepta, pues bienvenido, porque figurones de ese nivel, obviamente es bien recibido".

"Ahora, sí me sorprende que en la cantera no haya un portero joven. Y poco no te va a cobrar", finalizó Hugo Sánchez, quien se retiró en julio de 1997 después de seis meses con Atlético Celaya.

¿Con qué portero cuenta Pumas?

Los universitarios no solo tienen que enfrentar la salida de Alex Padilla de regreso a Athletic Bilbao, sino que por ahora no cuentan con Pablo Lara. El portero de 20 años sufrió una lesión en los ligamentos con la Selección Mexicana y aunque no fue de mayor gravedad, sí estará ausente al menos un mes.

Además, una vez que se recupere, lo más probable es que sea convocado para la Copa Mundial Sub-20 en Chile, a celebrarse del 27 de septiembre al 19 de octubre de este año. Con ello, la siguiente opción es Miguel Paul, de 21 años y quien, a diferencia de Lara, no tiene experiencia en Primera División.

