Hugo Sánchez se descarta para dirigir a Pumas: "Ahora mismo no es conveniente"

Luego de la salida de Gustavo Lema de Pumas, comenzaron a saltar los nombres de sus posibles sustitutos. Uno de los que no puede faltar es el de una de sus máximas leyendas, Hugo Sánchez, quien negó esa posibilidad.

Hugo Sánchez no ve conveniente dirigir a Pumas

En programa de ESPN, Hugo Sánchez analizó la situación de Pumas y mencionó que una de las claves era cambiar al entrenador, para darle un nuevo respiro al plantel. Sin embargo, él descarta la idea de llegar al banquillo auriazul.

“No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, una Selección Mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no. No es que le diga no (a Pumas). Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”, dijo Sánchez.

Hugo Sánchez aprueba llegada de Jaime Lozano

Uno de los nombres que más fuerte suena en Cantera es el de Jaime Lozano, quien dirigió a la Selección Mexicana anteriormente. Ante dicha alternativa, Hugo Sánchez afirmó que está listo para ser técnico de Pumas.

“Yo no dudo, nadie debe de dudar, Jaime dirigió a la Selección Mexicana y resulta que ya ha tenido una preparación. No le dejaron llevar a buen puerto el proyecto”, aseguró Hugo Sánchez sobre Lozano.

