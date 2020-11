Iturbe sobre 'berrinches' en Pumas: 'Nunca reclamo un cambio, es un desahogo'

Juan Manuel Iturbe está consciente de que los enojos que ha manifestado públicamente al salir de cambio no han sido correctos. Y es que el jugador de Pumas se sinceró y reconoció que los ‘berrinches’ que ha hecho y que han salido en las transmisiones de los juegos, han sido un error de su parte.

“Por querer hacer bien las cosas, por querer ayudar al equipo. Yo nunca reclamo un cambio, simplemente lo hago por descargarme, por el simple hecho de que no tuve ese día lo que quisiera. Yo sé que está muy mal visto y después me arrepiento bastante, hasta casi me pongo a llorar de lo nervioso que me pongo por lo pelotudo que fui, porque sinceramente es un acto muy mal visto, daña la imagen del club, daña mi imagen”, dijo a Multimedios.

Incluso, el atacante sudamericano aseguró que actualmente se siente mejor al tener más actividad, ya que en torneos anteriores y mientras Míchel González fue el entrenador del equipo, no tenía actividad.

"Me siento contento porque es lo que venía buscando desde hace rato, necesitaba jugar bastante porque sinceramente lo necesitaba, siempre quise ser una pieza fundamental para el equipo y hoy en día se me están dando las cosas”, dijo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ANDRÉS LILLINI: 'PUMAS ES FAVORITO ANTE CRUZ AZUL'