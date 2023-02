Joaquín Beltrán criticó gestión de Pumas: 'Antes apostaba por apoyar a los jóvenes'

Por cuestiones de lesión y suspensión, Pumas no tendrá hoy ante Atlas a sus centrales estelares: Nicolás Freire y Arturo Ortiz, por lo que Jonathan Sánchez, refuerzo recién llegado de la Liga de Expansión (Atlante) tendrá actividad, hecho que Joaquín Beltrán, defensa histórico universitario no ve con malos ojos; sin embargo, sí reconoció que le sorprende que no le den oportunidad a los canteranos.

"Lo que el tema de Freire y 'Palermo' tiene que ir creciendo confome sigan avanzando los partidos y puedan jugar juntos porque es clave la coordinación que puedan tener; respecto a Sánchez, siempre que haya varios futbolistas en la misma posición generará competencia interna y sí me sigue llamando la atención que Pumas apueste por contratar futbolistas mexicanos ya con trayectoria cuando normalmente apostaba por apoyar a los jugadores jóvenes", dijo a RÉCORD.

En tanto, el capitán Bicampeón con Pumas en 2004, consideró que después de cuatro partidos al frente del equipo (dos triunfos, una derrota y un empate), es momento de que el técnico Rafael Puente mantenga buenos resultados.

"La clave ahora para Rafa será ser consistente; al equipo con Rafa lo veo bien, me parece que el hecho de aprovechar la localía es algo importante les costó trabajo el tiempo contra Juárez a pesar de tener un hombre más, después fueron muy contundentes e hicieron muy partido contra Léon y de visita contra Santos tuvieron fallas defensivas importantes y corrigieron para tener un punto en en Tijuana con todo y que se quedaron con uno menos", expresó.

