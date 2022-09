Joaquín Beltrán sobre las crisis en Pumas: "El equipo atraviesa un momento de mucha desconfianza"

Pumas tiene ocho partidos consecutivos sin ganar y eso es reflejo de que el equipo está pasando por una etapa de desconfianza, así lo expresó Joaquín Beltrán, exjugador felino.

"Me parece que el equipo no ha encontrado un buen funcionamiento. Está atravesando un momento de mucha desconfianza y se nota porque los jugadores intentan desarrollar la idea futbolística de Andrés, pero parece no encuentran la confianza que tuvieron en torneos anteriores y al final de cuentas eso cuesta en la toma de decisiones en los partidos y sobre todo cuando reciben un gol del rival se han vuelto frágiles porque ya van algunas veces arriba del marcador y terminan dándoles la vuelta", dijo a RÉCORD.

Pero además de la desconfianza, para el 'Capitán' hay otros motivos de la falta de resultados en Universidad, como la adaptación de los refuerzos, la baja de juego de algunos e incluso la falta de comunicación.

"Hay varias situaciones como la adaptación de los futbolistas que se sumaron; el cambio de formación que se pensó a raíz de los jugadores que llegaron como refuerzos, la baja de juego de algunos jugadores, las lesiones, la comunicación. Son muchos factores los que pueden influir para que el equipo no encuentre su mejor versión en este torneo", agregó.

"Hoy queda claro que es un nuevo proyecto, es un proyecto distinto para Lillini más allá de que lleva tiempo en el equipo y el proyecto se está rehaciendo. Ojalá encuentre pronto los resultados porque desafortunadamente no ha sido lo que se esperaba en este torneo", finalizó.

