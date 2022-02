Juan Dinenno: 'Este Clásico Capitalino va a ser diferente'

Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, está consciente de que el partido ante América es distinto, pero dijo que la actual situación de ambos clubes se hará a un lado en cuanto comience el juego.

"Va a ser diferente. Para nosotros y para ellos va a marcar un pico el porvenir, pero más allá de eso es un partido de gran impacto, pero no habrá contexto ya que suene el silbato, jugar con América es un partido especial, no podemos obviar la pasión de la gente", dijo.

Al margen, el atacante auriazul, quien en los Juegos ante Saprissa, de la Concachampions hizo tres goles, sus primeros en el 2022, compartió que siempre fue paciente a pesar de todo lo que se decía respecto a su falta de gol.

"Entendía el proceso de las cosas que me habían pasado y sabía que no iba a ser tan inmediato tener la mejor forma, pero nunca claudiqué y tiene gracias al apoyo del equipo me he sentido muy bien.

"No sé cómo ponerlo en palabras. Creo que se exige mucho y bienvenido sea porque quiere decir que me gané esa exigencia, pero más allá de eso mañana tenemos una gran oportunidad muy grande que es ganar un Clásico y ponernos en mejor posición en la tabla, no va a ser fácil", indicó.

