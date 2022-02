Pumas vs América: Andrés Lillini, sin miedo al papel de 'favorito' previo al Clásico Capitalino

Contrario a lo que se había visto los últimos torneos, Pumas llega al Clásico Capitalino como favorito.

El conjunto de Andrés Lillini ha hecho las cosas bien en el inicio del Clausura 2022, panorama adverso al que vive Santiago Solari en el Nido.

Ante la situación, el mandamás universitario acepta el nombre de 'favorito' de cara al partido de este sábado, aunque es consiente de que en cuando el balón ruede en el Olímpico Universitario, las cosas serán parejas para ambos equipos.

"Lo asumo, no tengo problemas, pero cuando suena el silbato se pierde esa situación. Pero no tengo miedo de entrarle al papel de favorito, no es una situación de que quiero jugar con el doble mensaje para la cábala, claro que llegamos con la posición en la tabla y la inercia de juego, pero a la hora que suena el silbato todo esto termina", indicó el técnico felino previo al partido en entrevista con ESPN.

Universidad Nacional ocupa la sexta posición en la tabla mientras que América es décimo sexto seis puntos por detrás.

