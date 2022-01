Juan José Miguel: 'No es justo que el esfuerzo de todos se tire por la borda así'

El domingo, Juan José Miguel tuvo un día con sentimientos encontrados. Y es que el mediocampista de Pumas debutó en la Primera División ante Tigres, pero también fue quien cometió la falta para el penalti que cobró André-Pierre Gignac, y Universidad terminara perdiendo 1-2. Por lo que, en sus redes sociales, el canterano auriazul se disculpó con la afición.

“Es muy difícil encontrar las palabras para esta situación. ‘Los errores no te definen’, te dicen una y otra vez, pero es imposible no estar triste en una situación como esta; antes que jugador fui aficionado y entiendo todo lo que puede pasar por la cabeza de todos y cada uno de ustedes.

“Una disculpa a toda la afición puma y a mis compañeros. No es justo para nadie que el esfuerzo de todos se tire por la borda así”, compartió el jugador.

El futbolista de 24 años ingresó de cambio por Leonel López al minuto 72 del partido ante los de la UANL, pero fue al minuto 86 que cometió la falta sobre André-Pierre Gignac, y luego de revisar en el VAR, el árbitro Oscar Mejía decretó la pena máxima, misma que cobró el delantero francés; sin embargo, Juan José Miguel conservará en su memoria el día de su debut como jugador profesional.

“No puedo explicar con palabras la sensación que es cumplir mi sueño, 15 años trabajando día a día y soñando con esto. Gracias a toda mi familia que son los que me aguantan y soportan en los días jodidos como hoy (domingo), esto no termina aquí es el primer capítulo de algo muy lindo; el futbol da revanchas y esto no esta ni cerca de derrotarme”, dijo.

