Charly González: 'No sabía que me grabaron, pido perdón a la gente que se ofendió'

Carlos González demostró el cariño que le tiene a los Pumas luego de que fuera captado en un video cantando el himno deportivo universitario en la banca visitante previo al inicio del encuentro. Tras esto el paraguayo mandó un mensaje a través de sus historias de Instagram disculpándose con la afición.

"Veo que mucha gente se molestó por el hecho que se me veía cantando el himno de Pumas. No es faltar a la institución que defiendes, mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda con el club que apostó por mí como lo es Tigres", escribió el jugador de los regiomontanos.

Y es que los aficionados del equipo dirigido por Miguel Herrera comenzaron a pedir su salida del equipo debido a la baja cantidad de goles que ha entregado el paraguayo. "No mezclen las cosas, no porque no me ha ido bien en el equipo signifique que me tengan que reventar como de costumbre. Los goles caerán y siempre los festejaré con ustedes", escribió Charly González.

El seleccionado de Paraguay finalizó ofreciendo disculpas a la afición por lo sucedido. "Aparte los compañeros que tenía a lado me preguntaron si me sabía la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió", escribió en el mensaje.

